le pubbliche relazioni risultano essere la fonte primaria per i giornalisti nelle redazioni sotto pressione

Secondo il Report sullo Stato dei Media 2026 di Cision, le pubbliche relazioni rappresentano la fonte principale di informazione per i giornalisti che lavorano in redazioni sotto pressione. Il documento evidenzia come, tra le diverse fonti, le comunicazioni ufficiali siano quelle più consultate, rispetto ad altri canali come le agenzie di stampa o le interviste sul campo. La ricerca analizza inoltre le modalità di ricezione e gestione delle notizie in ambito giornalistico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Il Report sullo Stato dei Media 2026 di Cision rivela che il 66% dei giornalisti si affida alle PR per trovare spunti per i propri articoli CHICAGO, 13 maggio 2026 PRNewswire — Cision, leader mondiale nell’analisi dei consumatori e dei media, ha pubblicato oggi il proprio Report sullo Stato dei Media 2026, che rivela un cambiamento nel funzionamento dell’ecosistema mediatico: le PR non si limitano più a proporre storie, ma stanno diventando una parte fondamentale del funzionamento delle redazioni moderne. Basato su un sondaggio globale condotto su quasi 2.000 giornalisti in 19 mercati, il report...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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