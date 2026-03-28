Le primarie possono aspettare | prima un vero programma progressista Ecco le quattro S

Dopo la vittoria netta del No al referendum costituzionale, le discussioni politiche si concentrano sulla priorità di sviluppare un programma progressista prima di organizzare nuove primarie. La decisione di posticipare le consultazioni interne viene condivisa da diversi schieramenti, che intendono concentrarsi su proposte concrete. La vittoria referendaria potrebbe influenzare le strategie future dei partiti e le modalità di confronto tra le forze politiche.

L’esito del referendum costituzionale con la vittoria sonante del No farà riflettere entrambi gli schieramenti. Mi interessa, qui, dare uno sguardo alle conseguenze sul fronte progressista dove il lavoro consiste ora nel trasformare un successo tattico in uno strategico. Milioni di elettori hanno bocciato il governo Meloni, ora si tratta di convincerli della bontà delle proposte dell’altro schieramento. Impresa non facile perché né Pd e nemmeno il Movimento 5 Stelle sono totalmente vergini e portano delle pesanti responsabilità per l’attuale deriva antipopolare della politica, accelerata poi dalla Meloni. Bisogna cambiare radicalmente direzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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