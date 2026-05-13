Le previsioni per il weekend a Como | arriva una nuova pertubazione

Il fine settimana a Como sarà interessato da una nuova perturbazione, secondo le previsioni meteo. Dopo un inizio di maggio caratterizzato da temperature non troppo elevate sulle regioni del Nord, si prevede che anche le zone centrali e meridionali siano influenzate da questa condizione. Attualmente, la protezione offerta dall’anticiclone continua a mantenere il clima più stabile nelle aree più a sud, ma i prossimi giorni potrebbero portare cambiamenti.

Maggio continua a mostrare il suo volto meno caldo, quanto meno sulle regioni settentrionali ma ben presto anche al Centro e al Sud che ancora risentono della protezione dell'anticiclone. Nel corso dei prossimi giorni la saccatura nord atlantica scenderà ulteriormente di latitudine accompagnando.🔗 Leggi su Quicomo.it

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