A Como, il tempo si stabilizzerà nei prossimi giorni, ma dopo il fine settimana le condizioni meteorologiche cambieranno. Con l'anticiclone che si sposterà verso l'Europa settentrionale, entreranno correnti più fredde provenienti da nordest. Queste correnti si dirigeranno verso la Penisola Balcanica e l'Adriatico, tentando di raggiungere la zona, ma senza riuscirci completamente.

Con la migrazione dell'anticiclone verso l'Europa settentrionale si assisterà alla discesa di correnti più fredde nordorientali che punteranno verso la Penisola Balcanica e che cercheranno di guadagnare l'Adriatico verso il weekend, senza però riuscirci del tutto. Il flusso freddo si limiterà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Meteo Torino e Piemonte: in arrivo piogge e nevicate a quote molto basse, il tempo peggiora per il weekendUna vasta area di alta pressione favorirà una parentesi stabile e soleggiata sul Piemonte, con prevalenza di bel tempo fino a giovedì 22 gennaio.

Un tempo hanno fatto le fortune del Chelsea, ora sono rivali in panchina: Napoli-Como è soprattutto Conte vs FabregasNapoli-Como sarà soprattutto Conte contro Fabregas: da trionfatori insieme al Chelsea a rivali sulle rispettive panchine.

Argomenti più discussi: Le previsioni a Como: il tempo peggiora soprattutto dopo il weekend; Lago di Como, dal vento gelido a una Pasqua decisamente calda: termometro fino a 23 gradi; Lago di Como, anticipo d’estate: temperature in aumento di quasi 10 gradi per Pasqua; Meteo Lombardia: a tratti ventoso fino a mercoledì, poi anticiclone in rinforzo, tempo soleggiato e temperature in aumento.

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