Coppa Italia la semifinale di ritorno Atalanta-Lazio si gioca il 22 aprile

La Lega Serie A ha annunciato che la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si disputerà mercoledì 22 aprile 2026 a Bergamo, con calcio d’inizio alle 21. La partita, che rappresenta il secondo atto della semifinale, si svolge a quasi 50 giorni dall’andata. La data e il luogo sono stati ufficializzati nella mattina di venerdì 6 marzo.

L’andata e il ritorno a quasi 50 giorni di distanza. La Lega Serie A ha ufficializzato nella mattina di venerdì 6 marzo che Atalanta-Lazio, secondo atto della semifinale di Coppa Italia, si giocherà a Bergamo mercoledì 22 aprile 2026 con calcio d’inizio alle 21. Si ripartirà dal 2-2 della gara d’andata, frutto dei gol di Pasalic e Musah in risposta al doppio vantaggio biancoceleste. L’Atalanta con una vittoria si garantirebbe la quarta finale in otto anni. Messa in calendario anche la partita sul campo del Lecce, prima del mese di aprile dopo la pausa nazionali: sarà sabato 4 o lunedì 6 aprile alle 15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le partite di oggi: Bologna-Lazio in Coppa Italia per la semifinale, si gioca anche in PremierÈ il giorno di Bologna-Lazio, che si giocano l'ultimo posto disponibile nelle semifinali di Coppa Italia.

Leggi anche: Coppa Italia, Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 4 marzo alle 21

LA LAZIO SUPERA IL BOLOGNA E VOLA IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! #BolognaLazio #CoppaItalia

Tutti gli aggiornamenti su Coppa Italia.

Temi più discussi: Verso Como-Inter: guida completa alla semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia 2026 nel vivo al Play Hall: definito il programma delle semifinali; Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta; Coppa Italia: Lazio-Atalanta 2-2, tra Sarri e Palladino finisce pari FOTO.

Coppa Italia 2025-2026: Como-Inter, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Como-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21.00 al Sinigaglia ... sportal.it

Coppa Italia, date e orari delle due semifinali: quando si giocano Inter-Como e Atalanta-LazioNella giornata di venerdì 6 marzo la Lega Serie A ha reso noto date e orari delle due semifinali di Coppa Italia. Dopo le gare di andata che si sono giocate martedì 3 e mercoledì 4 marzo, quelle di ... calciomercato.com

Calcio (Semifinale di andata-Coppa Italia di Promozione): San Vito 83-Montesilvano Calcio 1954 3-2 https://www.abruzzowebtv.it/sz=3200,1,10,0,29800 - facebook.com facebook

Pallavolo Coppa Italia B - Domani mattina il sorteggio per le Final Four dei 3 campionati: BM, B1F e B2F x.com