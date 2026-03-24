Il PSG vuole rinviare lo scontro diretto con il Lens per la Champions | esplode il caso in Francia

Il Lens ha attaccato il PSG con un duro comunicato dopo la richiesta di spostare la partita decisiva per il titolo: "Ne consegue che il campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti su Il PSG vuole rinviare lo scontro...

Temi più discussi: Il Lens si oppone al rinvio dello scontro diretto col PSG, sale la tensione in Ligue 1: Sentimento preoccupante, dovremmo adattarci ai più potenti; Ligue 1, è guerra tra PSG e Lens: lo scontro diretto diventa un caso, cosa sta succedendo; Il PSG mette nel caos la Ligue 1: il calendario è un rompicapo, l'eventuale rinvio contro il Lens può diventare un boomerang; Lens-Psg, i parigini chiedono il rinvio per la Champions e scoppia la polemica.

Il Lens si oppone al rinvio dello scontro diretto col PSG, sale la tensione in Ligue 1: Sentimento preoccupante, dovremmo adattarci ai più potentiIl PSG chiede il rinvio dello scontro diretto in Ligue 1 per prepararsi meglio alla doppia sfida di Champions League contro il Liverpool, ma il Lens si oppone e pubblica un lungo comunicato. msn.com

Possibile rinvio di Lens-PSG per aiutare i campioni? Sage avvisa: Non siamo d'accordoDopo la netta vittoria per 5-1 contro l’Angers, Pierre Sage ha voluto mettere subito i puntini sulle i riguardo a un possibile rinvio. tuttomercatoweb.com

Il Lens non ci sta: è scontro col PSG facebook

In Francia, Lens-PSG sta diventando un caso. Il prossimo 11 aprile è in programma lo scontro diretto tra le prime due della Ligue 1, ma i parigini vorrebbero che la partita venisse posticipata per preparare al meglio i quarti di finale contro il Liverpool. La partita x.com