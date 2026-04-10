Frosinone-Palermo 1-1 le pagelle | Ranocchia il migliore Palumbo non brilla

Nel match tra Frosinone e Palermo, terminato 1-1, il gol del pareggio è arrivato all’89’ con un tiro preciso di Ranocchia. Durante la partita, Ranocchia si è distinto come il giocatore migliore, mentre Palumbo non ha mostrato particolare brillantezza. La gara si è conclusa con un punto per squadra, con il gol del Palermo arrivato in extremis.

Il Palermo di Pippo Inzaghi fa 1-1 allo Stirpe: il pari arriva all'89' grazie a un piattone mancino preciso di Ranocchia. La sconfitta sarebbe stata assolutamente immeritata, soprattutto per le tante occasioni create dai rosa e il palo di Pohjanpalo alla fine del primo tempo. Ranocchia il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Sampdoria-Palermo 3-3, le pagelle: Ranocchia in serata no, Palumbo decisivo nei minuti finaliUn punto importante, che permette al Palermo di prolungare la serie di risultati utili consecutivi: i rosanero pareggiano 3-3 contro la Samp, grazie... Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Ranocchia brilla, Bani sicuroUna vittoria sofferta, come spesso accaduto in questa stagione, ma importantissima: il Palermo ha battuto 1-0 lo Spezia grazie a una rete di Segre... Temi più discussi: Palermo vs Frosinone: Risultato in Diretta Streaming Serie B 2024-2025; Frosinone-Palermo, le probabili formazioni: in porta è pronto Gomis, Rui Modesto torna titolare; Arbitro Frosinone-Palermo: c'è Sozza; Frosinone, le possibili scelte di formazione contro il Palermo. Ranocchia all’89’ gela lo Stirpe: Palermo vivo, 1-1 a FrosinoneSegui Frosinone-Palermo live: cronaca in diretta, aggiornamenti in tempo reale e risultato della partita di Serie B. ilovepalermocalcio.com Frosinone-Palermo 1-1: le pagelle del matchTra Frosinone e Palermo termina 1-1. Il big match della 34^ giornata del campionato di Serie B, che avrebbe potuto accendere, in vista delle ultime quattro giornate di campionato, la corsa al secondo ... ilovepalermocalcio.com | - Succede tutto nel finale: Calò porta avanti il Frosinone al 75’, ma all’89’ Ranocchia firma il pareggio del Palermo. Un punto a testa al termine di una gara equilibrata Rivivi le emozioni della partita con la diretta te - facebook.com facebook 70 minuti del Frosinone a non rischiare il secondo posto, il Palermo non ci mette mai la giusta cattiveria, e al 75' clamorosa punizione di Giacomo Calò del Frosinone, regista che a 29 anni vive la migliore stagione in carriera con 8 gol, che condanna il Palermo x.com