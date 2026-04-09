Nella partita in questione, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni, mentre altri hanno avuto meno incisività. L’allenatore ha schierato Sarto per 32 minuti, durante i quali ha realizzato 4 canestri su 4 da due punti, 5 su 6 da tre, e 2 su 3 ai liberi, contribuendo anche con sette rimbalzi. Anumba ha mostrato segnali positivi, mentre Sorokas si è dimostrato troppo forte per gli avversari. Mastellari ha invece avuto una prestazione deludente.

Sarto 7,5 (in 32’ 44 da due, 56 da tre, 23 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, una recuperata). Quando la palla entra, va da sé, arrivano fiducia, ritmo e leadership. 29 di valutazione e che sia un antipasto per le ultime due. Anumba 6,5 (in 27’ 25 da due, 12 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, 5 recuperate, 3 assist). Continua il suo il momento positivo, questa volta con meno malvagità e muscoli mostrati. Ma se saranno playoff sarà fondamentale. Della Rosa 5 (in 10’ 14 da tre, un rimbalzo, un assist). Si carica subito di falli e si deve utilizzare col contagocce. Mastellari 5 (in 6’ 05 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). In pochi giorni assassina la Fortitudo, poi si ritrova proprio con quella maglia senza lo stesso spirito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle: bene anumba, sorokas forza troppo. Sarto show, Mastellari a vuoto

Leggi anche: Le pagelle dei biancoblù. Perkovic, serata da dimenticare. Sorokas fa una fatica tremenda. Impegno e punti: Anumba si salva

Le pagelle. Anumba adesso è un fattoreFantinelli 6 (in 23’ 0/2 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 8 assist).

Temi più discussi: BM ON A2 / LE PAGELLE: SARTO QUASI INFALLIBILE, SOROKAS E FANTINELLI CONTRIBUISCONO ALLA LORO MANIERA. BENE BARBANTE NEL SECONDO TEMPO PER CREMONA - DI EDOARDO TAMBA; La Fortitudo al PalaDozza è una sentenza: Cremona battuta 73-62, Sarto e Sorokas trascinano i biancoblù; La Fortitudo stende Cremona 73-62 al PalaDozza.

Le pagelle. Anumba, l’unico a salvarsi davveroFantinelli, un fantasma . Sarto spara sempre a salve. Guaiana: non sceso in campo. Moretti almeno si dà da fare. sport.quotidiano.net

Le pagelle. Anumba adesso è un fattoreFantinelli 6 (in 23’ 0/2 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 8 assist). Come sempre tanti assist, ma stavolta pochi punti. Moore 6 (in 18’ 1/3 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai libe ... ilrestodelcarlino.it

La Fortitudo al PalaDozza è una sentenza: Cremona battuta 73-62, Sarto e Sorokas trascinano i biancoblù x.com

ORLO SVELTO CON WEB75 #orlo #orlosvelto #pantaloni #sarto Acquistalo dal mio link amazon https://amzn.to/4uCYnLh - facebook.com facebook