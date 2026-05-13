Le pagelle Massolin a intermittenza Gliozzi spreca male Nieling

Nella partita, il portiere ha subito un gol su azione di mischia, l’unico tiro in porta della squadra avversaria. Tra i giocatori in campo, uno ha ottenuto un voto di 5,5, mentre altri hanno avuto prestazioni altalenanti. Un giocatore ha sprecato un’opportunità offensiva, e un altro ha mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione durante tutta la partita.

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PEZZOLATO 5,5 Subisce il gol decisivo in mischia nell’unico tiro nello specchio che fa la Juve Stabia. Può fare poco sul tiro di Zeroli ma ha la colpa di non uscire sul corner. Poi poca sicurezza con i piedi. TONOLI 6 Meno brillante rispetto nel resto della stagione, fatica a trovare una dimensione quando il Modena prova ad attaccare. Per il campionato che ha fatto, più di altri avrebbe meritato il premio di una semifinale. NADOR 5,5 Soffre tantissimo Okoro, tanto che dopo un quarto dora è già ammonito, e da lì in avanti la sua gara è condizionata. Va meglio quando a metà ripresa entra Gabrielloni. NIELING 5 Nelle ultime apparizioni è in lenta e costante involuzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Massolin a intermittenza, Gliozzi spreca, male Nieling ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pagelle De Luca gioca all’indietro, male MassolinCHICHIZOLA 6 Il Cesena è talmente poco pericoloso che fa da spettatore non pagante per novanta minuti, quasi avesse uno sky box personale nei pressi... Leggi anche: Le pagelle. Laurientè gioca a intermittenza, Volpato non trova gli spazi Temi più discussi: Avellino - Modena 1-0 | I canarini già sazi escono dal Partenio a bocca asciutta; Le pagelle di Modena - Juve Stabia | Nador vigile, Sersanti energico. Gliozzi spreca; Modena vs SS Juve Stabia + risultati; Modena - Juve Stabia, probabili formazioni | Tornano (quasi) tutti, il dubbio è a centrocampo. Le pagelle di Modena - Reggiana | Pezzolato salva, Massolin innesca. Ambrosino, gioie e doloriL'estremo difensore canarino mette i guantoni nei soffertissimi 25 minuti finali di derby. Massolin dà il via a entrambi i gol, Ambrosino segna ma rovina tutto con la doppia ammonizione. Bocciato il r ... modenatoday.it Le pagelle. Tra i pochi positivi c’è il subentrato MassolinCHICHIZOLA 6 Fino al penalty di Moncini che ha sbloccato la gara, tiene a galla la barca canarina. Sulle altre due reti, dall’autogol incredibile di Adorni a quella di Cuni, può fare poco. TONOLI 5,5 ... ilrestodelcarlino.it