Pagelle De Luca gioca all’indietro male Massolin
Nel match, De Luca ha giocato in modo discutibile, mentre Massolin ha mostrato difficoltà. Chichizola ha ottenuto un voto di 6, poiché il Cesena si è dimostrato poco incisivo e ha passato il tempo quasi come spettatore, senza creare occasioni pericolose. La partita si è svolta senza grandi sussulti, con poche azioni degne di nota e un ritmo poco sostenuto.
CHICHIZOLA 6 Il Cesena è talmente poco pericoloso che fa da spettatore non pagante per novanta minuti, quasi avesse uno sky box personale nei pressi della porta. TONOLI 6 Attento in fase difensiva, quando può si fa vedere anche in ripartenza provandoci in un paio di occasioni. ADORNI 6 Gli ospiti in avanti sono discretamente impalpabili e il rischio di rilassarsi c’è sempre, ma il centrale canarino non commette questo errore e sta ritrovando comunque fiducia. DELLAVALLE 6 Ci prova da fuori nel finale con un bolide che saetta fuori dallo specchio. Dietro è attento e anche lui deve fare poca fatica contro lo spento attacco bianconero. ZAMPANO 5,5 Qualche cross non particolarmente calibrato e in generale una discreta difficoltà nel saltare l’uomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Garanzia Tonoli, male Beyuku e De Luca stentaCHICHIZOLA 6,5 Nonostante le folate di vento, è sempre sicuro nelle uscite e in un paio di occasioni ci deve mettere i guantoni.
