Le pagelle Laurientè gioca a intermittenza Volpato non trova gli spazi

Nella partita, Laurientè ha alternato momenti di buona riuscita a momenti di silenziosa assenza, mentre Volpato ha faticato a trovare gli spazi necessari. Muric ha ripreso confidenza con la porta dopo tre gare, intervenendo più volte, tra cui una parata decisiva su Simeone e due tiri sulla traversa su quest’ultimo. Prima del 10’, Ginetis è stato impiegato come prima scelta in porta, mentre l’azione si è sviluppata con diverse occasioni da parte delle due squadre.

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MURIC 6. Ritrova la ‘sua’ porta dopo tre gare in panchina: lo ‘scalda’ Ginetis prima del 10’, si supera in chiusura di tempo su Simeone – ma il gioco era fermo – e trova altri aiuti nei legni su Simeone poco dopo l’ora di gioco. Inutili, peraltro, perché in 4’ lo battono il già citato Simeone e l’ex Pedersen. Salva il 3-1 nel finale su Nkounkou. COULIBALY 5,5. Il canovaccio tattico gli consegna Obrador, a tratti dominato e spesso recuperato complice gamba che al laterale neroverde non manca. Il piede, però, è ‘freddo’. Una gran chiusura su Njie (30’ p.t.) vale parecchio, lo sfondamento sistematico dei granata nella sua zona quando la gara, nella ripresa, cambia padrone, vale altrettanto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Laurientè gioca a intermittenza, Volpato non trova gli spazi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Laurientè e una giocata da urlo, Idzes sempre efficace Jagiellonia-Fiorentina, le pagelle: Ranieri ci mette la testa, 7. Gosens chiude gli spazi, 6,5Wojtuszek balla e perde Ranieri sullo 0-1, Mazurek è in difficoltà a rincorrere, poca concretezza per Pozo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sassuolo-Milan, le pagelle: Fofana disastroso e Jashari spaesato; Le pagelle di Torino-Sassuolo 2-1: Simeone una garanzia, Pedersen gioia meritata; Sassuolo-Milan, le pagelle di CM: flop Jashari, Leao spreca. L'incubo veste Laurientè, Berardi bestia nera; Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneri. Le pagelle. Laurientè gioca a intermittenza, Volpato non trova gli spaziVOLPATO 5,5. L’acciacco che limita Berardi gli consegna una chance nella formazione di partenza e la 70ma in neroverde. Cerca spazi e acuti, il fantasista ex Roma, non trova né gli uni né gli altri, ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle. Laurientè e una giocata da urlo, Idzes sempre efficaceTURATI 6,5. In campionato non giocava dalla prima giornata, in generale dall’ultima gara di Coppa Italia del Sassuolo, giocata a settembre e persa proprio contro il Como. Resta l’impressione che sul ... ilrestodelcarlino.it TMW: "La Fiorentina osserva Laurientè, il suo contratto scade nel 2027. Operazione da 20 milioni" x.com