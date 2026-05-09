Le pagelle Laurientè gioca a intermittenza Volpato non trova gli spazi
Nella partita, Laurientè ha alternato momenti di buona riuscita a momenti di silenziosa assenza, mentre Volpato ha faticato a trovare gli spazi necessari. Muric ha ripreso confidenza con la porta dopo tre gare, intervenendo più volte, tra cui una parata decisiva su Simeone e due tiri sulla traversa su quest’ultimo. Prima del 10’, Ginetis è stato impiegato come prima scelta in porta, mentre l’azione si è sviluppata con diverse occasioni da parte delle due squadre.
MURIC 6. Ritrova la ‘sua’ porta dopo tre gare in panchina: lo ‘scalda’ Ginetis prima del 10’, si supera in chiusura di tempo su Simeone – ma il gioco era fermo – e trova altri aiuti nei legni su Simeone poco dopo l’ora di gioco. Inutili, peraltro, perché in 4’ lo battono il già citato Simeone e l’ex Pedersen. Salva il 3-1 nel finale su Nkounkou. COULIBALY 5,5. Il canovaccio tattico gli consegna Obrador, a tratti dominato e spesso recuperato complice gamba che al laterale neroverde non manca. Il piede, però, è ‘freddo’. Una gran chiusura su Njie (30’ p.t.) vale parecchio, lo sfondamento sistematico dei granata nella sua zona quando la gara, nella ripresa, cambia padrone, vale altrettanto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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