Le monete della Fontana di Trevi e la cooperativa della rete Caritas con i conti in rosso
Ogni anno, milioni di turisti si recano alla fontana di Trevi per lanciarvi una moneta, un gesto che ha ormai radici nella tradizione. Recentemente, sono stati resi noti i dati sui conti della cooperativa che gestisce la rete Caritas, evidenziando un bilancio in perdita. La gestione delle monete e le finanze della cooperativa sono al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di capire come vengono impiegati i fondi raccolti.
Ogni anno, milioni di turisti si avvicinano alla fontana di Trevi, chiudono gli occhi e lanciano una moneta. Il gesto è antico, il significato universale: si "compra" un ritorno a Roma. Quello che probabilmente nessuno di questi turisti conosce è il percorso che le loro monete compiono dopo il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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