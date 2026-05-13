Le monete della Fontana di Trevi e la cooperativa della rete Caritas con i conti in rosso

Ogni anno, milioni di turisti si recano alla fontana di Trevi per lanciarvi una moneta, un gesto che ha ormai radici nella tradizione. Recentemente, sono stati resi noti i dati sui conti della cooperativa che gestisce la rete Caritas, evidenziando un bilancio in perdita. La gestione delle monete e le finanze della cooperativa sono al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di capire come vengono impiegati i fondi raccolti.

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