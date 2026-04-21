La cantante americana è arrivata a Roma con un volo privato da New York e si è recata alla Fontana di Trevi, dove ha immerso la carta di credito nell'acqua. Durante la visita, ha scattato fotografie e si è mostrata sorridente, attirando l'attenzione dei passanti. La presenza dell’artista nella città è stata notata da alcuni testimoni, che hanno assistito al suo breve soggiorno. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a ulteriori attività o programmi.

Vacanze romane per Katy Perry. La popstar, attuale compagna di Justin Trudeau, è stata intercettata tra i vicoli della Città Eterna in una versione decisamente inedita. Nascosta sotto un’ampia felpa e con il cappuccio calato sul volto, la voce di Firework non ha potuto rinunciare a un tour tra i monumenti più celebri di Roma, documentando ogni istante sui propri profili social. E davanti alla Fontana di Trevi, ha trasformato uno dei rituali più iconici della città in un siparietto che è diventato immediatamente virale. A corto di spiccioli, davanti alla maestosità della Fontana di Trevi, Katy Perry ha deciso di improvvisare. Nel filmato pubblicato online, la si vede accennare divertita una richiesta ai presenti: "Qualcuno mi dia un centesimo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Katy Perry a Roma: niente monete, immerge la carta di credito nella Fontana di Trevi

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