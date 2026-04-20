Durante una visita alla Fontana di Trevi, la cantante ha deciso di non utilizzare le monete tradizionali e ha invece gettato una carta di credito nella fontana. Il gesto ha attirato l'attenzione e si è diffuso rapidamente sui social media, diventando virale. La scena è stata documentata da diversi testimoni e condivisa da numerosi utenti online. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni del gesto.

Katy Perry, senza monetine a disposizione, ha lanciato la carta di credito nella Fontana di Trevi: il gesto è diventato virale Katy Perry è arrivata a Roma in gran segreto con un volo privato da New York e si è resa protagonista di un gesto, davanti alla Fontana di Trevi, che in brevissimo tempo è diventato virale! Ecco che cosa è successo. E’ una delle popstar più amate in assoluto. Katy Perry è arrivata in gran segreto a Roma, con un volo privato da New York. La cantautrice si è concessa un tour notturno tra le vie della Capitale, cercando di passare inosservata, in quanto la bella Katy, oltre a un atteggiamento discreto, ha optato per una felpa con cappuccio più berretto e occhiali, proprio per non farsi riconoscere.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Non ho monete”, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

“Non ho monete”. E la famosa lancia la carta di credito nella Fontana di TreviNel cuore di Roma, tra i vicoli affollati e le piazze intrise di storia, può capitare di assistere a scene che sembrano uscite da un film.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Katy Perry a Roma, la fuga notturna è virale: tra Audrey Hepburn e quella monetina che non si trova; Katy Perry alla Fontana di Trevi, non lancia monetine ma la carta di credito.

Katy Perry, senza monetine a disposizione, ha lanciato la carta di credito nella Fontana di Trevi: il gesto è diventato viraleKaty Perry, senza monetine a disposizione, ha lanciato la carta di credito nella Fontana di Trevi: il gesto è diventato virale ... novella2000.it

Katy Perry alla Fontana di Trevi, non lancia monetine ma la carta di creditoLanciare una monetina nella Fontana di Trevi ed esprimere un desiderio: è ciò che fanno milioni di turisti ogni anno a Roma. La cantante Katy Perry ha fatto qualcosa in ... ilmattino.it

la Repubblica. . Katy Perry scherza a Roma, davanti alla Fontana di Trevi. Pur essendo a corto di spiccioli, la pop star americana non ha voluto rinunciare al tradizionale rito del lancio della monetina, lanciando la sua carta di credito nelle acque del monument - facebook.com facebook

Roma, Katy Perry a corto di spiccioli: lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi x.com