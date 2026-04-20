Non ho monete Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi
Durante una visita alla Fontana di Trevi, la cantante ha deciso di non utilizzare le monete tradizionali e ha invece gettato una carta di credito nella fontana. Il gesto ha attirato l'attenzione e si è diffuso rapidamente sui social media, diventando virale. La scena è stata documentata da diversi testimoni e condivisa da numerosi utenti online. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni del gesto.
Katy Perry, senza monetine a disposizione, ha lanciato la carta di credito nella Fontana di Trevi: il gesto è diventato virale Katy Perry è arrivata a Roma in gran segreto con un volo privato da New York e si è resa protagonista di un gesto, davanti alla Fontana di Trevi, che in brevissimo tempo è diventato virale! Ecco che cosa è successo. E’ una delle popstar più amate in assoluto. Katy Perry è arrivata in gran segreto a Roma, con un volo privato da New York. La cantautrice si è concessa un tour notturno tra le vie della Capitale, cercando di passare inosservata, in quanto la bella Katy, oltre a un atteggiamento discreto, ha optato per una felpa con cappuccio più berretto e occhiali, proprio per non farsi riconoscere.🔗 Leggi su Novella2000.it
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Roma, Katy Perry a corto di spiccioli: lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi x.com