Le minacce di Ferdinando e Jessica i boss di Ostia | Ridacci i soldi o ammazzo i tuoi figli

Due individui, considerati leader di una banda criminale a Ostia, hanno inviato messaggi minacciosi a una persona, chiedendole di restituire del denaro. Nei messaggi si fanno riferimenti a minacce di violenza, anche nei confronti dei figli della vittima, e si usano espressioni offensive nei confronti della sua condizione di genitore. La vicenda si inserisce nel quadro di attività illecite della banda, con richieste di denaro e minacce di gravità variabile.

"Sei una padre de m*rda, vielli a tutela i fiji tuoi, io non ho più pietà". Questi i messaggi minatori inviati a una vittima dalla banda di Ostia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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