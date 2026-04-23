Dammi i soldi o ammazzo te i tuoi figli e faccio a pezzi tuo marito | 40enne arrestato per stalking ed estorsione all' ex datrice di lavoro
Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di stalking ed estorsione nei confronti dell'ex datrice di lavoro. Secondo quanto ricostruito, per diversi mesi ha minacciato e perseguitato la titolare di un negozio di alimentari a Livorno, chiedendo denaro con violenza e pronunciando minacce di morte contro di lei e i suoi familiari. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto nelle ultime ore.
Mesi di terrore, persecuzioni, minacce di morte e continue richieste di denaro estorto con violenza. È questo l'incubo vissuto per mesi dalla titolare di un negozio di generi alimentari di Livorno fino a quando, nelle scorse ore, gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione a.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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