Dammi i soldi o ammazzo te i tuoi figli e faccio a pezzi tuo marito | 40enne arrestato per stalking ed estorsione all' ex datrice di lavoro

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di stalking ed estorsione nei confronti dell'ex datrice di lavoro. Secondo quanto ricostruito, per diversi mesi ha minacciato e perseguitato la titolare di un negozio di alimentari a Livorno, chiedendo denaro con violenza e pronunciando minacce di morte contro di lei e i suoi familiari. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto nelle ultime ore.