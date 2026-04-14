Jack Vanore e Vittoria si sono lasciati parla lui | Non tutte le storie sono fatte per durare

Jack Vanore ha annunciato sui social la fine della relazione con Vittoria Beggiato, affermando che “non tutte le storie sono fatte per durare”. Nei giorni scorsi, l’ex volto di Uomini e Donne aveva ridotto la sua presenza online. Dopo un incidente, Vanore ha affrontato anche la conclusione del rapporto con Vittoria, senza fornire ulteriori dettagli sulla separazione.

Sui social Jack Vanore annuncia la rottura con Vittoria: cosa ha detto l’ex volto di Uomini e Donne. Ultimamente Jack Vanore non è stato molto presente sui social, per lui però non è un periodo facile, dopo l’incidente ha affrontato anche la fine della sua relazione con Vittoria Beggiato. È stato l’ex volto di Uomini e Donne ad annunciare la rottura sui social, ai fan ha detto: “ Non tutte le storie sono fatte per durare. Alcune servono a insegnarti qualcosa e poi finiscono. La nostra è una di quelle”. Jack Vanore e Vittoria Beggiato (Foto Ig @jackvanore) Vanore si è lasciato poi sfuggire altre personali rivelazioni, in merito alla mancata paternità ha svelato: “Per tanti anni è stato un pensiero importante per me, qualcosa che immaginavo nel mio futuro.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Jack Vanore e Vittoria Beggiato si sono detti addio, lui svela: “Periodo molto complicato”Jack Vanore nei mesi scorsi era uscito allo scoperto con la fidanzata Vittoria Beggiato, sui social si mostravano molto complici e innamorati ma la...

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