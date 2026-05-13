Le mani e la mente un nuovo podcast che indaga il rapporto tra tecnica e cultura

È stato lanciato un nuovo podcast intitolato “Le mani e la mente”, che esplora il legame tra tecnologia e cultura. La produzione è realizzata dalla Fondazione Dalmine in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia e può essere ascoltata sul portale RaiPlay Sound. Si tratta del secondo podcast ufficiale della fondazione, che si concentra su temi legati all’interazione tra pratiche manuali e processi mentali.

Fondazione Dalmine presenta “ Le mani e la mente”, il secondo podcast ufficiale della Fondazione, prodotto in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, già disponibile sul portale RaiPlay Sound al link https:www.raiplaysound.itprogrammilemanielamente Il podcast, articolato in 12 puntate, propone un’indagine sul rapporto tra tecnica e cultura, sapere e immaginazione, mettendo a confronto due ambiti spesso considerati distanti attraverso dialoghi condotti da Peppino Otroleva, storico della comunicazione, già professore ordinario di Storia e Teoria dei Media all’Università di Torino, con ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia, casa indiscussa della tecnologia – Monica Gori, Guglielmo Lanzani, Alberto Diaspro, Arianna Traviglia – e il Direttore di Fondazione Dalmine, Manuel Tonolini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Napoli, nuovo podcast contro le discriminazioni: 2 giorni tra cultura e arte per conoscere le comunità rom e sintePrende il via a Napoli la quarta edizione di “Non chiamateci Zingari! Lingua, Arte e Comunità”, percorso dedicato alla conoscenza e valorizzazione...

Il rosario tra le mani e il “disagio invisibile”, la procura indaga sul quadro clinico della donna che si è uccisa con i suoi figli a CatanzaroLe indagini si concentrano sullo stato di salute psichica, attuale e pregresso, della donna di 46 anni che si è lanciata dal terzo piano della...

Temi più discussi: Giuseppe Oliveri, il chirurgo che operò Zanardi: Così gli diedi sei anni di vita; Il nuovo libro di Marco Rossi-Doria al Salone del Libro di Torino; Il Canto della Creazione; La signora degli orologi che ha osato reinventare il TAG Heuer Monaco: Innovare rispettando la storia.

Tecnica e cultura, mani e pensiero: due mondi che si incontrano. Le mani e la mente esplora il legame tra ciò che facciamo e ciò che pensiamo, tra scienza, sapere e immaginazione. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/48jcBHJ x.com

Lanciando la domanda alla mente collettiva -come si chiama questo tipo di rifinitura?? reddit

Le mani e la mente, un nuovo podcast che indaga il rapporto tra tecnica e culturaUn viaggio tra scienza, sapere e immaginazione dove il sapere scientifico incontra il pensiero umanistico, condotto da Peppino Ortoleva. bergamonews.it

Le mani e la mente: scienza e umanità nel libro di Giuseppe OliveriSabato 29 novembre alle ore 17:00 nella Sala conferenze di Palazzo Fossombroni appuntamento con Le mani e la mente: scienza e umanità nel libro di Giuseppe Oliveri. Tornano gli incontri di Zenzero ... lanazione.it