Le mani e la mente un nuovo podcast che indaga il rapporto tra tecnica e cultura

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato lanciato un nuovo podcast intitolato “Le mani e la mente”, che esplora il legame tra tecnologia e cultura. La produzione è realizzata dalla Fondazione Dalmine in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia e può essere ascoltata sul portale RaiPlay Sound. Si tratta del secondo podcast ufficiale della fondazione, che si concentra su temi legati all’interazione tra pratiche manuali e processi mentali.

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Fondazione Dalmine presenta “ Le mani e la mente”, il secondo podcast ufficiale della Fondazione, prodotto in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, già disponibile sul portale RaiPlay Sound al link https:www.raiplaysound.itprogrammilemanielamente Il podcast, articolato in 12 puntate, propone un’indagine sul rapporto tra tecnica e cultura, sapere e immaginazione, mettendo a confronto due ambiti spesso considerati distanti attraverso dialoghi condotti da Peppino Otroleva, storico della comunicazione, già professore ordinario di Storia e Teoria dei Media all’Università di Torino, con ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia, casa indiscussa della tecnologia – Monica Gori, Guglielmo Lanzani, Alberto Diaspro, Arianna Traviglia – e il Direttore di Fondazione Dalmine, Manuel Tonolini.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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