Napoli nuovo podcast contro le discriminazioni | 2 giorni tra cultura e arte per conoscere le comunità rom e sinte

A Napoli è iniziata la quarta edizione di un podcast intitolato “Non chiamateci Zingari! Lingua, Arte e Comunità”. L’iniziativa dura due giorni e si concentra sulla promozione della conoscenza delle comunità rom e sinte, utilizzando podcast e laboratori nelle scuole. L’obiettivo è approfondire aspetti culturali e artistici di questi gruppi attraverso incontri pubblici e attività educative.

Prende il via a Napoli la quarta edizione di “Non chiamateci Zingari! Lingua, Arte e Comunità”, percorso dedicato alla conoscenza e valorizzazione delle comunità rom e sinte attraverso podcast e laboratori scolastici. Voci, musica e tradizioni per abbattere pregiudizi e discriminazioni. Prende il via a Napoli la quarta edizione di “Non chiamateci Zingari! Lingua, Arte e Comunità”, percorso dedicato alla conoscenza e valorizzazione delle comunità rom e sinte attraverso podcast, laboratori scolastici, ricerche territoriali e produzioni artistiche. Un impegno avviato nel 2023 su iniziativa delle associazioni NEA Napoli Europa Africa e Art33 in...🔗 Leggi su 2anews.it

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