Le autorità stanno esaminando il quadro clinico di una donna di 46 anni, deceduta insieme ai suoi tre figli dopo essersi gettata dal terzo piano di casa propria a Catanzaro. Le indagini si focalizzano sulla sua salute mentale, sia attuale che passata, e sull’eventuale presenza di un disagio invisibile che possa aver influenzato le sue azioni. La polizia sta raccogliendo informazioni per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Le indagini si concentrano sullo stato di salute psichica, attuale e pregresso, della donna di 46 anni che si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione portando con sé i tre figli. Due dei bambini, di 4 anni e di appena 4 mesi, sono morti, mentre la sorellina di 6 anni è ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale cittadino. La Squadra mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica, sta ricostruendo in modo approfondito il quadro clinico della donna, ritenuto un elemento chiave per comprendere le motivazioni del gesto. L’ipotesi investigativa prevalente è quella dell’omicidio-suicidio, ma gli inquirenti stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il rosario tra le mani e il “disagio invisibile”, la procura indaga sul quadro clinico della donna che si è uccisa con i suoi figli a Catanzaro

Notizie correlate

Catanzaro, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i figli: morti lei e i due bimbi. In mano aveva un rosario, il marito stava dormendoHa svegliato i bambini, li ha vestiti con l'abito che si indossa alle feste della prima comunione, li ha preparati, li ha presi in braccio, ha...

Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lostumbo: Con DesTEENazione a Catanzaro è aperto un nuovo spazio di libertà per i ragazzi; PRESENTAZIONE DEL ROMANZO VITE SOSPESE DI ROSARIO GALLI; Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave; No alla censura reazionaria dell’Università pubblica. Difendiamo Riace e la sociologia del futuro.

Il rosario in mano, i figli vestiti con abiti eleganti: cosa sappiamo sulla donna che si è gettata nel vuoto a CatanzaroSi è svegliata nel cuore della notte. Ha preso i suoi tre figli e li ha vestiti con degli abiti eleganti. Poi ha aperto la finestra e probabilmente, li ha gettati nel vuoto, per poi buttarsi anche lei ... blitzquotidiano.it

Catanzaro, donna di 46 anni si butta dal balcone con i tre figli: muoiono lei e due bambini, grave la terzaIl marito era in casa: è stato tra i primi a cercare di rianimare i piccoli. Il sindaco parla di «malessere invisibile» della madre ... oggi.it

La tragedia di #Catanzaro, gli abiti della festa poi giù dal balcone. #Crepet: "Fallimento della solitudine" x.com

Tragedia a Catanzaro. Una donna si butta dal balcone portando con sé i tre figli, tutti piccoli. Solo la bambina di 6 anni è ancora viva, ma in condizioni gravi. - facebook.com facebook