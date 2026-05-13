Le Feste di Maggio sono ormai in pieno svolgimento e si preparano a celebrare uno degli eventi più tradizionali della città, la storica corsa dei barchini. Questo appuntamento, molto atteso dai residenti, richiama ogni anno numerosi spettatori e rappresenta un momento di forte coinvolgimento culturale. L’evento si svolge nella Laguna, attirando l’attenzione di appassionati e cittadini che si radunano per assistere alla competizione.

Le feste di maggio entrano nel vivo e riportano in Laguna uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cittadina, la ’ Corsa dei barchini ’. La manifestazione, organizzata dalla Proloco Lagunare con il contributo e il patrocinio del Comune, animerà il centro storico con una settimana di eventi. "Sono molto orgoglioso – dice l’assessore Ivan Poccia – che le nostre eccellenze remiere siano grandi protagoniste di queste Feste, in quanto rappresentano il connubio perfetto tra la tradizione e lo sport che ha la nostra splendida Laguna come sua cornice naturale". Sabato i riflettori saranno puntati sulla storica kermesse remiera, che vedrà sfidarsi gli equipaggi maschili e femminili dei cinque rioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le ’Feste di Maggio’ entrano nel vivo. In attesa dei ’barchini’

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