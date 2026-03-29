Da questo fine settimana, sul lungomare di Salerno sono iniziati i mercatini di Pasqua, con l'apertura di stand e bancarelle. L'iniziativa si chiama “Pasqua Insieme” ed è organizzata dall'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti e da Confesercenti. Questa è la quattordicesima edizione dell'evento, che coinvolge i commercianti locali e si svolge nel periodo pasquale.

Fino al 6 aprile, stand di leccornie e oggettistica saranno aperti dalle 9.30 della mattina e fino alle ore 24 nei giorni festivi e prefestivi, mentre per gli altri giorni l'apertura sarà fino alle ore 22 Al via, da questo week-end, “Pasqua Insieme”, iniziativa organizzata dall'Anva e da Confesercenti e giunta alla sua XIV edizione. Sul lungomare di Salerno, presso la spiaggia di Santa Teresa la manifestazione, fino al 6 aprile, stand di leccornie e oggettistica saranno aperti dalle 9.30 della mattina e fino alle ore 24 nei giorni festivi e prefestivi, mentre per gli altri giorni l'apertura sarà fino alle ore 22. “Sono presenti stand di gastronomia ed artigianato locale ed estero”, fanno sapere i promotori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Pasqua a Salerno: entrano nel vivo i mercatini sul lungomare, le foto

Articoli correlati

FOTO/ Salerno, il lungomare a Torrione continua a sprofondareContinua a venire giù la passeggiata del lungomare di Salerno a Torrione nei pressi del giardino di Asia e degli amici del mandorlo.

Leggi anche: I cantieri sul lungomare: "Varchi pronti a Pasqua"

Aggiornamenti e notizie su Pasqua a Salerno entrano nel vivo i...

Argomenti discussi: Pasqua insieme 2026/lungomare Salerno/foto di Antonio Capuano.

A Salerno la prima edizione di Pasqua d’Artista: il Tempio di Pomona celebra l’eccellenza della pasticceria artigianaleSalerno si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale ed enogastronomico dedicato alla tradizione dolciaria pasquale. Venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 il suggestivo Tempio di Pomona ospite ... ilvescovado.it

Nasce a Salerno Pasqua d’ArtistaSalerno si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale ed enogastronomico dedicato alla tradizione dolciaria pasquale. Venerdì 27 e sabato 28 marzo ... napolivillage.com