Entrano nel vivo a Siena le celebrazioni per Santa Caterina compatrona d’Italia

A Siena, le celebrazioni per Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa, inizieranno domani. L’evento coinvolge diverse attività religiose e culturali che si svolgeranno nel centro storico. La festa rappresenta un momento importante per la città, che si prepara ad accogliere visitatori e fedeli provenienti da diverse regioni. Le celebrazioni si protrarranno per alcuni giorni, coinvolgendo anche processioni e incontri pubblici.

SIENA – Entrano nel vivo domani le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Oggi (2 maggio) alle 15 in via XXV Aprile a Siena si terrà l’omaggio floreale alla statua della Santa da parte delle istituzioni, associazioni, aggregazioni laicali, e le parrocchie dell’arcidiocesi. Alle 16, nella basilica di San Domenico a Siena la santa messa solenne presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino. Alle 17,30 si muove il corteo dalla basilica di San Domenico verso piazza del Campo dove, alle 18, si terranno gli interventi delle autorità. A seguire la cerimonia di conferma del Credo ai cresimati e cresimandi dell’arcidiocesi e poi l’atto di omaggio a Santa Caterina dei bambini delle contrade di Siena.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Entrano nel vivo a Siena le celebrazioni per Santa Caterina, compatrona d’Italia Notizie correlate 29 aprile, iniziano le celebrazioni per santa Caterina da SienaSiena, 29 aprile 2026 – Prendono il via oggi le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Santa Caterina da Siena: vergine domenicana e Dottore della Chiesa (29 aprile)Santa Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380) fu vergine del Terz’Ordine Domenicano, guida spirituale e figura di primo piano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Feste Cateriniane, entrano nel vivo le celebrazioni; Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena; Santa Caterina: modifiche alla viabilità e divieti a Siena; Festa di Sant’Anna ad Alife con Enrico Ruggeri in concerto. Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Santa Caterina da SienaSIENA - Entrano nel vivo domani (2 maggio) le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, Compatrona d'Italia e d’Europa. Ecco il programma: ... ilcittadinoonline.it Santa Caterina: modifiche alla viabilità e divieti a SienaA Siena le celebrazioni di Santa Caterina entrano nel vivo: divieti, chiusure e modifiche temporanee alla viabilità ... sienafree.it Magnifico.. Lago santa Caterina.. Auronzo - facebook.com facebook 29 aprile – Santa Caterina da Siena Nella chiesa a lei intitolata in largo Magnanapoli, restiamo con il naso all’insù ad ammirare una splendida opera di Luigi Garzi: la Gloria di Santa Caterina (1713). turismoroma.it/it/luoghi/sant… IG ottone_porfirogen x.com