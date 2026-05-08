Sono stati segnalati un aumento dei casi di Hantavirus, anche se l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che non si tratta di una pandemia. Tra i contagiati c'è anche un ex passeggero di una nave da crociera che si trova in ospedale a Zurigo in condizioni gravi, dopo aver contratto il virus durante il viaggio. I casi sono stati registrati in diverse aree e sono in corso le verifiche delle autorità sanitarie.

Un ex passeggero della nave da crociera Hondius è ricoverato a Zurigo in condizioni gravi. Ha contratto l'Hantavirus a bordo. E ora si scopre che un'assistente di volo della Klm, il 25 aprile a Johannesburg, è entrata in contatto con la turista della nave che, già infetta (e poi morta), ha cercato di prendere l'aereo. Vedendo le sue condizioni di salute, il personale della compagnia ha deciso di non imbarcarla ma evidentemente il breve contatto è bastato per trasmettere il virus. "Mi domando chi abbia deciso di far viaggiare un paziente con una malattia infettiva respiratoria su un volo di linea" insorge Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive al San Martino di Genova.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus, salgono i contagi. L'Oms: "Non è una pandemia"

Notizie correlate

Perché l’Oms esclude una pandemia da Hantavirus sulla HondiusHantavirus sulla Hondius, proseguono le indagini sui contagi L’Organizzazione Mondiale della Sanità prova a spegnere l’allarme internazionale nato...

Leggi anche: Hantavirus, la nave ferma a Tenerife. E L'Oms: «Rischio basso, non è una pandemia»

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera; Hantavirus crociera, casi salgono a 8: nuovo paziente segnalato da Zurigo?. Spagna accoglierà nave alle Canarie?; Hantavirus, salgono a 8 i casi sulla nave da crociera; Il pericoloso hantavirus sotto la lente Oms dopo l’allarme in crociera: cosa sapere.

Hantavirus, salgono a 8 i casi sulla nave da crociera. Ecco cosa sappiamo finoraDg Oms: Possibili altri contagi, ma il rischio resta basso. Priorità curare malati, tenere al sicuro gli altri passeggeri della nave Hondius e prevenire ulteriore diffusione contagio ... doctor33.it

Hantavirus, l'assistente di volo della Klm è negativa al test per il virus. LIVEL'Organizzazione mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions: 3 decessi e 8 casi. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si ... tg24.sky.it

Segnalato un nuovo caso sospetto di hantavirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dovesi è sviluppato il focolaio. L'immunologo premio Nobel Weissman rassicura che 'non ci sarà una pa - facebook.com facebook

Come sta procedendo il tracciamento dell’hantavirus x.com