Le donne tra i Beati Paoli | la passeggiata dedicata alle protagoniste del romanzo più amato di Luigi Natoli

Domenica 24 maggio si terrà una passeggiata storico-letteraria organizzata da Tacus, intitolata “Le donne tra i Beati Paoli”. L'evento si concentrerà sulle figure femminili del romanzo più noto di Luigi Natoli, tra cui Gabriella e Violante. La visita guidata si propone di approfondire il ruolo delle donne all’interno della storia narrata, offrendo un percorso tra i luoghi e i personaggi del romanzo.

La storia de I Beati Paoli raccontata al femminile. Domenica 24 maggio nuovo appuntamento con “Le donne tra i Beati Paoli”, la passeggiata storico-letteraria Tacus dedicata a Gabriella, Violante e alle altre protagoniste del romanzo più letto e amato di Luigi Natoli: figure complesse e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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