Una passeggiata nel centro storico di Palermo rivela il legame tra la città e la leggenda dei Beati Paoli, una setta segreta di cui si parla da secoli. Questa organizzazione, descritta in un romanzo di Luigi Natoli, è composta da uomini con identità nascoste, considerati silenziosi e implacabili. La narrazione si concentra sui luoghi associati alla loro storia e alle testimonianze tramandate nel tempo.

Una passeggiata raccontata alla scoperta del lato oscuro e misterioso della città, sulle tracce di una setta segreta divenuta leggenda: i Beati Paoli, uomini dalle identità celate, silenziosi e implacabili, che tutto sanno e tutto vedono, celebrati da Luigi Natoli nel suo omonimo romanzo. Nel cuore di una Palermo dalle tinte chiaroscure, un'indagine itinerante dove storia, antropologia e letteratura si fondono in un'unica, affascinante, trama urbana. Realtà occulta o seducente leggenda? Chi sono stati davvero i Beati Paoli? Giustizieri infallibili o spietati sicari? Quanti e quali segreti si nascondono dietro la loro fama?Dalle... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - I Beati Paoli e il mistero della setta: passeggiata raccontata nel cuore di una Palermo dalle tinte chiaroscure

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