Le cinque Aree Interne | Posti magici e autentici Venite a vivere da noi
Durante un evento a Milano, cinque aree interne umbre sono state presentate come luoghi da scoprire, con un invito a viverle in modo autentico, lontano dagli stereotipi turistici. Si tratta di territori che si distinguono per la loro identità e tradizione, e che si propongono come destinazioni per chi cerca un’esperienza genuina. La promozione mira a valorizzare queste zone come posti “magici” e autentici, invitando le persone a visitarle e a viverle.
È un’Umbria da vivere nella sua identità più autentica – e non solo come destinazione turistica – quella che emerge dalla ribalta milanese. Lunedì sera la Regione ha infatti presentato a Palazzo Giureconsulti, nel cuore del capoluogo lombardo, la nuova campagna di promozione primavera-estate con il claim “Vivere l’Umbria è vivere davvero“ svelando strategie, novità e grandi eventi del Cuore Verde. Un nuovo modo di raccontare la regione, un nuovo portale sul turismo lento e un nuovo spot tv diretto con ironia da Alessio Dogana e Danilo Carlani sono stati i cardini dell’evento, per promuovere l’Umbria non solo come meta di vacanza, ma come esperienza profonda e rigenerante.🔗 Leggi su Lanazione.it
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