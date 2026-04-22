Segnale di speranza per le aree interne nel piccolo borgo un nuovo nato | non succedeva da 70 anni

Nel piccolo borgo di Trino, vicino a San Silvestro nel comune di Bagno di Romagna, è nato un bambino dopo 70 anni. L’evento rappresenta un segnale di speranza per le aree interne della regione, dove la popolazione tende a diminuire. La nascita di Emilio è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che da tempo cerca segnali di vitalità e di rinascita per il territorio.

Nel piccolo abitato storico di Trino, nei pressi di San Silvestro, nel comune di Bagno di Romagna, è nato Emilio. Un evento che, oltre alla gioia per una nuova vita, porta con sé un valore simbolico particolare: in questo piccolo borgo non si registrava una nascita da circa settant’anni. Una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Coesione e Pnrr: 90 milioni per le aree interne. I progetti nel MezzogiornoNell’ultimo miglio del Pnrr, la partita della coesione passa soprattutto dai piccoli Comuni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Taranto, un bene confiscato diventa centro antiviolenza; Svolta omicidio Ceravolo, Polimeni: Segnale di speranza per chi crede nella giustizia; Sicilia cornice di senso: premiati i vincitori del concorso letterario; Sudan: la conferenza di Berlino stanzia 1,5 miliardi di euro per l’emergenza umanitaria. Svolta omicidio Ceravolo, Polimeni: «Segnale di speranza per chi crede nella giustizia»L’operazione che ha consentito di individuare i presunti autori di quell’omicidio dimostra l’efficacia dello Stato nella sua opera di contrasto alle organizzazioni criminali ... catanzaroinforma.it Operato per un tumore, fa il tedoforo per dare un segnale di speranza ai malatiSTRADELLA. Fare capire che non bisogna mai mollare, lottare per superare le avversità della vita. Con questo spirito Claudio Civardi, stradellino di 64 anni, si appresta a portare la fiamma olimpica ... laprovinciapavese.gelocal.it Il presidente Biagio Faragalli: «Un segnale concreto di ripartenza per le comunità isolate: grazie al lavoro dei tecnici, restituiamo sicurezza e collegamenti ai territori colpiti» - facebook.com facebook Tutela agroalimentare, @LaPietraSenato: via libera a riforma segnale di forte vicinanza a comparto x.com