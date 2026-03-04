Le telecamere del traffico hackerate lo schema di vita ricreato con l’Ai e la spia della Cia | così Israele e Usa hanno ucciso Khamenei

Le telecamere del traffico sono state hackerate e sono stati ricostruiti schemi di vita con l’uso dell’intelligenza artificiale, mentre una spia della Cia avrebbe fornito informazioni su Khamenei. Stati Uniti e Israele sono coinvolti in operazioni che riguardano l’uccisione della Guida Suprema iraniana. La notizia suscita molte domande sulla portata di queste azioni.

L’uccisione della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, da parte di Stati Uniti e Israele solleva diversi interrogativi. Perché si trovava nel cuore del complesso istituzionale di Teheran nonostante le ripetute minacce di un attacco imminente lanciate da Donald Trump e com’è stato possibile eliminare un uomo protetto da misure di sicurezza maniacali. Sul primo punto, alcuni osservatori iraniani ricordano il soprannome affibbiatogli durante la guerra di giugno con Israele: “Rat-Alì”, nato quando era quasi scomparso dalla scena pubblica e i media statali trasmettevano soltanto videomessaggi pre-registrati. Un ritorno sulle scene per “rafforzare” la sua immagine potrebbe offrire almeno in parte una spiegazione. 🔗 Leggi su Open.online

Telecamere del traffico hackerate, così è stato ucciso Khamenei. Lo "schema di vita" del leader ricreato con l’IA dal Mossad. Il via da una spia della CiaPer chi ha visto la serie tv “Teheran”, l’esito degli attacchi all’ Iran di questi giorni sembrano un déjà vu.

Leggi anche: Così è stato ucciso Khamenei: le telecamere del traffico hackerate, i telefoni «occupati», la fonte decisiva. «Teheran? Non ha segreti»

Così Israele e Usa hanno ucciso Khamenei: le telecamere del traffico hackerate, i telefoni «occupati», la fonte diretta (e decisiva) della Cia. Conosciamo Teheran come ...L'intelligence - in particolare, l'Unità 8200 - ha aspettato che la Guida suprema si trovasse nel centro di comando, poi una fonte ha comunicato che non era sceso nel bunker. La versione raccontata da ... corriere.it

