Le scalatrici indigene della Bolivia hanno rivisitato i loro abiti tradizionali, passando da strumenti di oppressione a simboli di identità e forza. I vestiti, che in passato rappresentavano riconoscimenti sociali e strumenti di controllo, ora esprimono anche libertà e orgoglio culturale. Questi abiti raccontano storie di oppressione, epoche e classi sociali diverse, diventando un modo per affermare la propria identità.

I vestiti raccontano identità, epoche, classi sociali diverse e storie di oppressione. Nel corso della storia umana, gli indumenti sono stati usati come segni di riconoscimento, etichette, strumenti di controllo. Ma molti di questi capi, imposti per imprigionare, discriminare e stigmatizzare, si sono trasformati nel tempo. Si sono adattati al corpo che dovevano vestire, senza ignorarlo. Da strumenti di oppressione sono diventati simboli di rinascita, libertà e forza. In particolare per le donne. Basta pensare alle coppe a cono di Jean Paul Gaultier, da capo utile a controllare il corpo della donna a capo che ne celebra la forza e la liberazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le scalatrici indigene della Bolivia hanno trasformato i loro abiti tradizionali da strumento di oppressione e controllo a simbolo di liberazione, forza e identità

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