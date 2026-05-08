La procura di Pavia ha concluso le indagini sull'omicidio di Garlasco, inserendo nel fascicolo l’unico indagato, Andrea Sempio. L’indagine si è concentrata sulla sua posizione, portando all’accusa di omicidio. Sono stati raccolti elementi che approfondiscono i fatti contestati e che ora saranno valutati nel processo. La chiusura delle indagini apre la strada alle eventuali fasi successive del procedimento giudiziario.

La nuova ricostruzione In base alla nuova ricostruzione, provvisoria e ancora non ancora vagliata da un giudice, sarebbero stati inferti almeno 12 colpi e l'arma del delitto sarebbe un martello a coda di rondine, come quello mai ritrovato che era nella cassetta degli attrezzi di casa Poggi. Chiara avrebbe tentato di reagire e sarebbe stata colpita anche quando era già incosciente. Nell'avviso di chiusura delle indagini sono elencate le aggravanti: «aver agito con crudeltà verso la vittima in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Andrea Sempio: indagine chiusa, quali sono gli elementi raccolti dalla procura di Pavia

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