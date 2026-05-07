Garlasco gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni | dal Dna al monologo tutti i nuovi elementi

A Garlasco, nuovi elementi emergono nel caso che riguarda Andrea Sempio. Tra gli indizi raccolti ci sono analisi del DNA e un monologo registrato in auto, nel quale l’uomo parla del rifiuto di Chiara Poggi alle sue avances, anche imitandone la voce. Le contraddizioni nelle sue dichiarazioni e le prove raccolte stanno contribuendo a delineare il quadro investigativo.

Il puzzle si sta ricomponendo, tessera dopo tessera. Il monologo in auto in cui Andrea Sempio parla del presunto rifiuto di Chiara Poggi alle sue avances sessuali, imitando addirittura la voce della ragazza, oltre a mettere i brividi, rappresenta un indizio che fa traboccare il vaso dei sospetti degli inquirenti. Per la Procura di Pavia è lui che ha ucciso Chiara la mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, sapendo che era sola in casa e che la sua famiglia si trovava in vacanza in montagna. Una serie di «elementi convergenti» sono per l'accusa sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio del commesso 38enne.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementi Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi” Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio indagato da un anno: tutti gli indizi contro di lui tra dna, telefonate e scontrinoL’11 marzo 2025, esattamente un anno fa, il caso del delitto di Garlasco è tornato clamorosamente alla ribalta delle cronache con la notizia... Delitto di Garlasco, tutti gli elementi contro SempioA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia riapre uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco, gli indizi contro Sempio: dall'impronta all'alibi ritenuto falso; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Quali sarebbero i nuovi indizi contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi e come potrebbe difendersi; Garlasco, la revisione passa dai sette indizi che condannarono Alberto Stasi. Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementiIl puzzle si sta ricomponendo, tessera dopo tessera. Il monologo in auto in cui Andrea Sempio parla del presunto rifiuto di Chiara Poggi alle sue avances sessuali, imitando addirittura la ... ilmessaggero.it Delitto di Garlasco | Palmegiani: Non vediamo indizi contro Sempio, oggi giornata importanteIl delitto di Garlasco stamane negli studi di Storie Italiane, con le parole dei due consulenti di Sempio, Palmegiani e Marina Baldi ... ilsussidiario.net Questa sera a "Chi l'ha visto" Delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti ai pm. Sentiti a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook Garlasco. Sempio intercettato: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. #6maggio x.com