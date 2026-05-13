Le associazioni antiracket | La riunione in prefettura era opportuna e necessaria

Le associazioni antiracket di Palermo hanno commentato la recente riunione tenutasi in prefettura, definendola sia opportuna che necessaria. La riunione si è svolta con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni e delle autorità locali. Non sono stati forniti dettagli sui temi trattati o sulle decisioni prese durante l'incontro. La riunione si inserisce in un quadro di collaborazione tra le parti coinvolte.

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