riunione in prefettura per analizzare la sicurezza del settore orafo

Ieri pomeriggio in Prefettura si è tenuta una riunione con la presenza di rappresentanti delle aziende orafe e delle forze dell'ordine. L'incontro è stato dedicato a discutere della situazione di sicurezza nel settore orafo del distretto aretino. L'appuntamento si è svolto presso il Palazzo del Governo, coinvolgendo diverse figure istituzionali e imprenditoriali.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Ieri pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione dedicata all’analisi congiunta sull’andamento della sicurezza delle aziende orafe del distretto aretino. L’incontro è stato presieduto dal Prefetto e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del Comandante della Polizia Locale di Arezzo e dei rappresentanti della Consulta degli orafi nonché della Camera di Commercio Arezzo–Siena. Durante la riunione sono state esaminate le modalità dei furti recentemente perpetrati, con l’obiettivo di definire un quadro aggiornato della situazione e predisporre ulteriori strategie di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

