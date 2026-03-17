LAZIOSound 2026 | Iscrizioni Aperte e Novità

Sono aperte le iscrizioni per la sesta edizione di LAZIOSound, il contest musicale organizzato dalla Regione Lazio rivolto ai giovani talenti sotto i 35 anni. L’evento si propone di scoprire e promuovere nuove voci emergenti nel panorama musicale locale. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e include alcune novità rispetto alle edizioni precedenti.

Cosa: Sesta edizione di LAZIOSound, il contest musicale della Regione Lazio dedicato ai talenti under 35. Dove e Quando: Iscrizioni entro il 15 aprile 2026 tramite portale regionale; finalissima fissata per il 16 luglio al Castello di Santa Severa. Perché: In palio produzione discografica, formazione e l’opportunità di esibirsi a Casa Sanremo e al San Marino Song Contest. La Regione Lazio riaccende i riflettori sulla creatività giovanile avviando ufficialmente la sesta edizione di LAZIOSound, un progetto strutturale dedicato ai musicisti under 35 residenti o domiciliati nel territorio. Le iscrizioni sono aperte e l’obiettivo dichiarato dalle... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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