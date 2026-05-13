Il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale le delegazioni di Lazio e Inter, insieme agli arbitri della finale di Coppa Italia. Durante l'incontro, ha rivolto alcune parole alle due squadre, sottolineando l'importanza dell'evento. La partita si svolgerà prossimamente e vede il ritorno del pubblico allo stadio, dopo un periodo di restrizioni. La finale è un appuntamento atteso da entrambe le tifoserie.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere al Quirinale le delegazioni di Lazio e Inter e gli arbitri della finale di Coppa Italia, ha affidato alle due squadre un compito fondamentale. "Il nostro calcio attraversa a livello internazionale una pausa, insolitamente e anche inspiegabilmente e non posso non esprimere un sentimento di rammarico perché non vediamo il nostro calcio in questo periodo competere per trofei di grande prestigio - così il capo dello Stato -. La sfida di domani sera (stasera, ndr) è importante: non soltanto la competizione per il trofeo ma anche questo rilancio del nostro calcio. Lo spettacolo che offrirete servirà a molti, di qualunque età, particolarmente ragazzi, per innamorarsi di più del calcio".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lazio, Sarri ritrova il pubblico

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Situazione difficile per la Lazio di SARRI | Serie A Enilive | DAZN

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