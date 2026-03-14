La Lazio torna a giocare davanti ai suoi tifosi, con lo stadio finalmente pieno. L'allenatore esprime soddisfazione per questa occasione, affermando che lui e i giocatori sono felici di tornare a confrontarsi con il pubblico. Riguardo al proprio futuro, l’allenatore conferma di avere un contratto e di sentirsi a suo agio nella squadra.

"Il mio futuro? C'è un contratto, per tanti punti di vista qui sto bene" ROMA - "È chiaro che sia io che i ragazzi siamo contenti di giocare davanti alla nostra gente in uno stadio finalmente pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di ringraziarli anche sul campo, anche se la partita è difficilissima". Maurizio Sarri e la sua Lazio ritroveranno finalmente la spinta del pubblico domani sera all'Olimpico per il match contro il Milan. Fra il tecnico e la tifoseria c'è un rapporto speciale, come conferma il diretto interessato. "Questo è un ambiente che a me piace, i tifosi mi piacciono, è un ambiente con cui sono in sintonia e questo avrà un peso su tutte le decisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Lazio ritrova i suoi tifosi, Sarri "Speriamo di ripagarli sul campo"

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