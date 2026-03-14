La Lazio ritrova i suoi tifosi Sarri Speriamo di ripagarli sul campo

Da ilgiornaleditalia.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio torna a giocare davanti ai suoi tifosi, con lo stadio finalmente pieno. L'allenatore esprime soddisfazione per questa occasione, affermando che lui e i giocatori sono felici di tornare a confrontarsi con il pubblico. Riguardo al proprio futuro, l’allenatore conferma di avere un contratto e di sentirsi a suo agio nella squadra.

"Il mio futuro? C'è un contratto, per tanti punti di vista qui sto bene" ROMA - "È chiaro che sia io che i ragazzi siamo contenti di giocare davanti alla nostra gente in uno stadio finalmente pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo, speriamo di ringraziarli anche sul campo, anche se la partita è difficilissima". Maurizio Sarri e la sua Lazio ritroveranno finalmente la spinta del pubblico domani sera all'Olimpico per il match contro il Milan. Fra il tecnico e la tifoseria c'è un rapporto speciale, come conferma il diretto interessato. "Questo è un ambiente che a me piace, i tifosi mi piacciono, è un ambiente con cui sono in sintonia e questo avrà un peso su tutte le decisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la lazio ritrova i suoi tifosi sarri speriamo di ripagarli sul campo
© Ilgiornaleditalia.it - La Lazio ritrova i suoi tifosi, Sarri "Speriamo di ripagarli sul campo"

Articoli correlati

Sarri: “Ci servono i tifosi, speriamo che le diatribe tra la società e il popolo laziale finiscano”L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus «Sul 2-0 la...

Conferenza stampa Sarri pre Juve Lazio: «Partita difficile, hanno grande intensità. Maldini? Speriamo che Bremer…»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Sarri pre Juve Lazio, le parole del tecnico in vista della sfida di domani e quella battuta sul...

Situazione difficile per la Lazio di SARRI | Serie A Enilive | DAZN

Video Situazione difficile per la Lazio di SARRI | Serie A Enilive | DAZN

Contenuti utili per approfondire La Lazio ritrova i suoi tifosi Sarri...

Temi più discussi: Sarri sbotta: Provedel rotto? L'avevo detto io di non vendere Mandas... Stadio vuoto deprimente; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lazio, Sarri: Troppo avvilente lo stadio vuoto. Spero venga fatto qualcosa; Basic ritrova la Croazia: il centrocampista della Lazio tra i pre-convocati di Dalic.

La Lazio ritrova i suoi tifosi, Sarri Speriamo di ripagarli sul campoROMA (ITALPRESS) - E' chiaro che sia io che i ragazzi siamo contenti di giocare davanti alla nostra gente in uno stadio finalmente pieno. A nome mio e dei ... italpress.com

Serie A: la Lazio ritrova i tre punti, all'Olimpico il Sassuolo battuto 2-1La Lazio torna a vincere. Nel giorno più duro, con la contestazione che prosegue e i tifosi lontani dallo stadio, gli uomini di Sarri ritornano ad assaporare il dolce gusto dei tre punti - pur in un O ... ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.