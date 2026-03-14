Lazio-Milan Sarri ritrova i rossoneri | la storia di un matrimonio che ‘non s’ha da fare’

Lazio e Milan si preparano a sfidarsi all'Olimpico in una partita che riporta in primo piano le rispettive formazioni. Sarri torna a confrontarsi con i rossoneri, mentre Allegri guida il Milan in questa sfida. La partita si gioca con i riflettori puntati su un match che vede protagonisti due allenatori e due squadre pronte a sfidarsi sul campo.

L’edizione di 'Tuttosport' oggi in edicola propone un confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, protagonisti della sfida tra Lazio e Milan. Due allenatori con filosofie di gioco differenti, le cui carriere si sono spesso intrecciate nel corso degli anni. All’Olimpico andrà in scena non solo una partita importante per la classifica, ma anche il confronto tra due visioni opposte del calcio: la pragmaticità di Max contro l’estetica del gioco del tecnico biancoceleste. Il destino avrebbe potuto far incrociare prima le strade di Sarri e del Milan. Nel 2015, dopo l’addio di Filippo Inzaghi, l’allora amministratore delegato Adriano Galliani aveva individuato proprio nell’allenatore, al tempo, dell’Empoli il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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