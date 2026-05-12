Lega Calcio-Prefettura è scontro | Chiediamo revoca provvedimento rinvio Roma-Lazio

La Lega Serie A ha chiesto ufficialmente alla Prefettura di revocare il provvedimento che ha rinviato la partita tra Roma e Lazio. La richiesta è stata presentata in seguito alla decisione delle autorità di posticipare l'incontro, senza specificare motivazioni ulteriori. La questione ha portato a uno scontro tra le due istituzioni, con la Lega che ha manifestato la propria contrarietà al rinvio. La partita, quindi, resta al centro di un confronto tra le parti coinvolte.

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(Adnkronos) – "La Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla FIGC all’organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario e indefettibile di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il suo caposaldo nella contemporaneità della disputa delle gare delle ultime due giornate agonistiche. Caposaldo al quale la Lega Serie A non può certo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionatoAlla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo... Leggi anche: Derby di Roma, scontro Lega-Prefettura: lunedì o domenica? Argomenti più discussi: Derby Roma-Lazio, oggi il Comitato in Prefettura: decisione condivisa, si va verso lo spostamento a lunedì sera alle 20.45; Serie B, no ai match delle 15 il sabato per salvare il mercato di via Giotto. Pronta la richiesta alla Lega; La Lega Serie A contro il prefetto di Roma: pronto ricorso contro gare di lunedì; Partite di sabato e mercato in viale Giotto, c’è un problema. Riunione in prefettura. #PREFETTURA VS #LEGA CALCIO L’ULTIMO PASTICCIO, #TIFOSI LE VERE VITTIME, #JUVE COSA FAI, E SU #VIGLIONE… #ZAMPINI #ANGELINI #MOMBLANO #MECCA ?? youtu.be/VZgbAeaRYEY x.com La Lega Serie A sta preparando un appello urgente per ribaltare la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby di Roma. La lega vuole che tutte le squadre concorrenti per un posto in Champions League giochino allo stesso tempo e non vogliono d - reddit.com reddit Lega Calcio-Prefettura, è scontro: Chiediamo revoca provvedimento rinvio Roma-LazioIl provvedimento del Signor Prefetto di Roma, che ha rinviato d’autorità il derby capitolino a lunedì 18 maggio alle ore 20:45 - continua il comunicato - oltre a porsi in aperta e non comprensibile c ... adnkronos.com