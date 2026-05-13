Lazio la notte della finale

Nella notte della finale di Coppa Italia, i tifosi laziali si sono trovati ad affrontare una partita difficile contro un’Inter già campione. La squadra ha dovuto fare a meno di Sarri, squalificato, che ha seguito la gara dalla tribuna. La partita si è svolta con i laziali che hanno cercato di resistere nonostante il ruolo di sfavoriti.

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