Lazio la notte della finale
Nella notte della finale di Coppa Italia, i tifosi laziali si sono trovati ad affrontare una partita difficile contro un’Inter già campione. La squadra ha dovuto fare a meno di Sarri, squalificato, che ha seguito la gara dalla tribuna. La partita si è svolta con i laziali che hanno cercato di resistere nonostante il ruolo di sfavoriti.
La notte della verità, una partita da maledetti laziali. Da sfavoriti davanti all'Inter già campione, inseguendo un miracolo chiamato Coppa Italia e senza Sarri squalificato e costretto a seguire la gara in tribuna. Ma la Lazio vuole regalarsi un finale dolce dopo una stagione tormentata tra mercato bloccato, incomprensioni varie e un anonimo nono posto in campionato. Sarà durissima ma almeno stavolta la creatura di Sarri avrà al suo fianco trentamila tifosi che aiuteranno i giocatori a lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Serve una partita senza errori di Zaccagni & Co. e un avversario che magari potrebbe sottovalutare la Lazio dopo il facile 0-3 di sabato scorso sempre nello stesso palcoscenico.🔗 Leggi su Iltempo.it
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