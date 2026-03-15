L’Inter si trova a dover fare a meno di Lautaro Martinez, un elemento chiave nel reparto offensivo, lasciando il francese Thuram senza un compagno stabile in attacco. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere la stessa efficacia senza l’attaccante argentino, e alcuni dati statistici indicano come questa assenza influenzi le prestazioni complessive. La situazione evidenzia le sfide della formazione nerazzurra in questa fase della stagione.

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© Calcionews24.com - Inter, Thuram cercasi: senza Lautaro l’attacco perde certezza! Il dato eloquente: c’è un fattore che sembra penalizzare il francese

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