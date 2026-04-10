Inter Como Lautaro out dopo l’infortunio | tra Bonny ed Esposito ecco chi farà coppia con Thuram in attacco

Lautaro Martinez si è infortunato, lasciando un vuoto nell’attacco dell’Inter Como. Per la partita, il tecnico ha scelto tra Bonny ed Esposito per affiancare Thuram in avanti. La decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle scelte offensive della squadra, che ora dovrà fare affidamento su queste due opzioni per completare la formazione titolare. La partita si avvicina e le scelte del tecnico sono ancora in fase di definizione.

di Paolo Moramarco Inter Como, con il nuovo infortunio di Lautaro Martinez si apre un posto al fianco del ritrovato Thuram nell’attacco di Chivu. La situazione. L’ infortunio di Lautaro Martinez cambia i piani di Cristian Chivu per la trasferta di Como di domenica sera. Dopo aver superato un problema al polpaccio accusato contro il Bodo e aver segnato una doppietta al ritorno, il capitano dell’ Inter dovrà fare i conti con un nuovo stop. Martinez salterà almeno le sfide contro il Como, squadra allenata da Cesc Fàbregas, e il Cagliari, inclusa la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli esami e il piano di Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali effettuati all’Humanitas di Rozzano hanno escluso danni gravi per Lautaro Martinez, ma il suo ritorno in campo non avverrà subito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, Lautaro out dopo l’infortunio: tra Bonny ed Esposito ecco chi farà coppia con Thuram in attacco Leggi anche: Inter Genoa, in tre per due maglie: chi giocherà tra Pio Esposito, Thuram e Bonny? Leggi anche: Sassuolo Inter LIVE 0-4: Chivu cambia anche la coppia d’attacco. Dentro Pio Esposito e Bonny Temi più discussi: L'Inter a Como senza il solo Bisseck: ritorna Carlos Augusto, tutto ok per Thuram, Bastoni e Lautaro; Il Como fa visita all'Inter: c'è un tabù da sfatare; Risentimento muscolare per Lautaro, l'Inter perde di nuovo la sua stella; Inter, domenica c'è il Como: le condizioni di Bastoni, Thuram e Lautaro. Como-Inter, Lautaro complica i piani di Chivu: il tecnico nerazzurro pensa al sostitutoInter, Lautaro Martinez out nella trasferta di Como: Chivu pensa al sostituto. Le ultime in vista della sfida. spaziointer.it Inter, nuovo stop per Lautaro Martinez: out contro Como e CagliariNuovo infortunio muscolare per l'attaccante argentino Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro, stesso problema di cui aveva sofferto prima ... firenzeviola.it Anche Bisseck sarà out per il Como Il difensore tedesco non ha ancora recuperato dal risentimento ai flessori della coscia destra rimediato circa una settimana fa. Come Lautaro, dunque, sarà out per la partita di domenica sera allo stadio Sinigaglia. #Inter - facebook.com facebook Inter, Lautaro Martinez si ferma di nuovo: risentimento al soleo, niente Como x.com