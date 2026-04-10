Inter Como Lautaro out dopo l’infortunio | tra Bonny ed Esposito ecco chi farà coppia con Thuram in attacco

Da internews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez si è infortunato, lasciando un vuoto nell’attacco dell’Inter Como. Per la partita, il tecnico ha scelto tra Bonny ed Esposito per affiancare Thuram in avanti. La decisione si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle scelte offensive della squadra, che ora dovrà fare affidamento su queste due opzioni per completare la formazione titolare. La partita si avvicina e le scelte del tecnico sono ancora in fase di definizione.

di Paolo Moramarco Inter Como, con il nuovo infortunio di Lautaro Martinez si apre un posto al fianco del ritrovato Thuram nell’attacco di Chivu. La situazione. L’ infortunio di Lautaro Martinez cambia i piani di Cristian Chivu per la trasferta di Como di domenica sera. Dopo aver superato un problema al polpaccio accusato contro il Bodo e aver segnato una doppietta al ritorno, il capitano dell’ Inter dovrà fare i conti con un nuovo stop. Martinez salterà almeno le sfide contro il Como, squadra allenata da Cesc Fàbregas, e il Cagliari, inclusa la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Gli esami e il piano di Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali effettuati all’Humanitas di Rozzano hanno escluso danni gravi per Lautaro Martinez, ma il suo ritorno in campo non avverrà subito. 🔗 Leggi su Internews24.com

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