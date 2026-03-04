Lazio Atalanta streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Questa sera alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, si svolge la partita tra Lazio e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026. La sfida viene trasmessa in diretta streaming e in diretta televisiva, con le formazioni che sono state annunciate ufficialmente. La partita si gioca mercoledì 4 marzo 2026.

LAZIO ATALANTA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21 Lazio e Atalanta scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Lazio Atalanta in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: La finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lazio Atalanta è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 4 marzo 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

