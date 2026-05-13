Alle 21.00 all’Olimpico si svolge la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita viene trasmessa in diretta televisiva e in streaming. I tifosi possono seguirla sui canali ufficiali e sulle piattaforme online che trasmettono l’evento. La sfida si gioca allo stadio romano e vede le due squadre affrontarsi per il trofeo.

Il secco 0-3 che l’Inter ha rifilato alla Lazio sabato sera nell’ultimo turno di campionato aveva necessariamente sullo sfondo la finale di Coppa Italia, che questa sera impegnerà di nuovo le squadre di Sarri e Chivu all’Olimpico. La Lazio, che dal campionato non ha poi molto da chiedere, si gioca la stagione in 90 – o più – minuti contro la corazzata di Chivu. Se Sarri dovesse vincere sarebbe per lui la prima Coppa Italia in carriera. Dall’altra parte l’Inter di Chivu, che vincendo chiuderebbe una prima stagione alla guida dei nerazzurri praticamente perfetta, con l’en plein di titoli nazionali e uno sguardo verso la prossima stagione carico di aspettative.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in tv e in streaming: ecco dove vederla

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