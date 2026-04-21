Coppa Italia stasera Inter-Como per la finale | dove vedere le semifinali in tv

Stasera si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, due squadre pronte a sfidarsi per la qualificazione alla finale. Le partite in programma, che interrompono temporaneamente il campionato, si svolgono infrasettimanale e saranno trasmesse in televisione. La competizione, che coinvolge squadre di calcio di alto livello, si concentra ora sui match che decideranno chi avanzerà nella coppa nazionale.

Inter e Como sono pronte a darsi battaglia per raggiungere la finale di Coppa Italia: dove si potranno seguire le due partite infrasettimanali Il campionato, le sue gioie e i suoi dolori finiscono in stand-by per qualche giorno. Sì, perché torna la Coppa Italia e stavolta con due dei suoi verdetti più importanti. Stasera tornano in campo Inter e Como, a caccia di un successo fondamentale che vale l’accesso alla finale. I due club lombardi hanno vissuto una stagione molto positiva in Serie A, soprattutto i nerazzurri, che sono ormai a un passo dalla vittoria del loro 21esimo scudetto. Certo, Cesc Fabregas venderà cara la pelle e non ha nessuna intenzione di darsi per vinto.🔗 Leggi su Sportface.it

BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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