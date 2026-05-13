Lazio-Inter probabili formazioni finale Coppa Italia | Thuram c' è

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera allo stadio Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con inizio alle 21. Per la squadra di casa, ci sono due dubbi di formazione: uno riguarda la linea difensiva, con Patric in vantaggio su Rovella, e l’altro riguarda il reparto offensivo, dove Isaksen potrebbe prendere il posto di Cancellieri. Tra i giocatori a disposizione c’è anche Thuram, che sarà in campo.

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Le probabili formazioni di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia (in campo all'Olimpico alle 21). Due ballottaggi per Sarri: Patric favorito su Rovella, Isaksen su Cancellieri. Chivu sceglie Thuram (ma Bonny e Pio sono pronti), dubbi tra Sucic e Mkhitaryan e tra Bisseck e Acerbi, con i primi favoriti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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