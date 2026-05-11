Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la finale della Coppa Italia Frecciarossa 20252026 allo stadio Olimpico di Roma. La partita vedrà di fronte la Lazio e l’Inter, che si sfideranno in un match singolo per assegnare il trofeo. La finale si svolge in un’unica sfida, senza andata e ritorno, e rappresenta l’atto conclusivo della competizione.

Mercoledì 13 maggio 2026 va in scena la finale della Coppa Italia Frecciarossa 20252026: appuntamento alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, dove Lazio e Inter si contendono il trofeo in una sfida secca. Chiunque voglia seguire la partita non dovrà preoccuparsi di abbonamenti o pay-per-view, perché la gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore. La cornice dell’Olimpico rappresenta un fattore non trascurabile: i biancocelesti giocano tra le mura di casa e potranno contare sul calore del proprio pubblico, elemento che in una finale secca può fare la differenza.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Lazio-Inter, finale Coppa Italia 2026: quando vederla, probabili formazioni

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