Lazio-Inter Olimpico blindato per la finale | cosa cambia per traffico parcheggi bus e metro

Questa sera alle 21,00 si disputa all’Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita ha portato alla chiusura di alcune strade intorno allo stadio, con modifiche ai percorsi di bus e metro. Sono state predisposte misure di sicurezza che prevedono l’accesso limitato e controlli lungo i principali arterie di traffico. Le autorità hanno invitato i tifosi a raggiungere l’impianto con anticipo e a utilizzare i mezzi pubblici.

Roma, 13 maggio 2026 – Conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma all’ Olimpico questa sera dalle 21:00. Il piano viabilità e sicurezza previsto per gli eventi allo stadio sarà integrato con ulteriori misure specifiche per l’incontro. A partire dai provvedimenti nell’area nord, sono previsti raduni dei tifosi nella zona di Ponte Milvio. Divieti di sosta e sgomberi. Entro la mezzanotte di oggi dovranno essere sgomberate dai veicoli, con contestuale divieto di sosta, le aree di largo Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Contarini — esclusi i ciclomotori — viale Antonino di San Giuliano, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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