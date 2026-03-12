Inter-Atalanta a San Siro | cambia tutto per i mezzi Atm Stazioni metro chiuse e bus deviati | la guida

Sabato 14 marzo alle 15 si gioca Inter-Atalanta a San Siro, con diverse modifiche al servizio di trasporto pubblico. Alcune stazioni della metro sono state chiuse e le linee di autobus sono state deviate per gestire l'afflusso di tifosi e garantire la sicurezza. Le variazioni nel servizio Atm sono state annunciate per adattarsi alle esigenze dell’evento sportivo.

Dalle chiusure della linea M5 alle deviazioni delle linee 16, 49, 64 e 80: tutto quello che c'è da sapere per evitare di rimanere bloccati durante il match a San Siro Sabato 14 marzo lo stadio Meazza di San Siro ospita Inter–Atalanta. La partita è in programma alle 15 e per permettere l'arrivo dei tifosi allo stadio in sicurezza e la gestione del traffico, alcune linee Atm cambiano servizio prima, durante e dopo la gara. Da due ore prima fino all'inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). A fine partita, per un'ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).