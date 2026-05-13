Lazio-Inter oggi la finale di Coppa Italia – Diretta

Oggi si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si svolge nel giorno di mercoledì 13 maggio ed è trasmessa in diretta. La finale si tiene in un impianto sportivo di grande capienza e coinvolge due squadre che si sono qualificate attraverso le rispettive competizioni nazionali. La partita rappresenta l’ultimo atto della coppa nazionale di questa stagione.

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(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in campionato qualche giorno fa: ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, con un 3-0 in trasferta firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Si gioca alle 21. Dove vedere Lazio-Inter?. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAZIO vs INTER in DIRETTA con TELECRONACA | FINALE COPPA ITALIA LIVE Notizie correlate Lazio Inter streaming e diretta tv: dove vedere la finale di Coppa ItaliaLazio Inter streaming live, tv e probabili formazioni della finale di Coppa Italia LAZIO INTER STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026,... Lazio-Inter, finale di Coppa Italia: diretta su Canale 5 e streaming? Domande chiave Chi analizzerà i dettagli tattici nello studio post-partita? Come potranno i tifosi seguire la sfida senza abbonamento? Dove si... Temi più discussi: Lazio-Inter, guida alla finale di Coppa Italia; Lazio-Inter: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming; Lazio Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Lazio-Inter 0-3, la sintesi della partita. Lazio-Inter, #Sarri: Non deve restare nulla della partita di oggi in finale di Coppa #SkySport #SkySerieA x.com Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficialiLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it Lazio-Inter oggi, finale di Coppa Italia: a che ora e dove vederla in direttaOggi, mercoledì 13 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno conquistato il 21esimo Scudetto dominando la stagione. I b ... today.it