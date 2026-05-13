Lazio-Inter oggi la finale di Coppa Italia – Diretta
Oggi si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si svolge nel giorno di mercoledì 13 maggio ed è trasmessa in diretta. La finale si tiene in un impianto sportivo di grande capienza e coinvolge due squadre che si sono qualificate attraverso le rispettive competizioni nazionali. La partita rappresenta l’ultimo atto della coppa nazionale di questa stagione.
(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in campionato qualche giorno fa: ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, con un 3-0 in trasferta firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Si gioca alle 21. Dove vedere Lazio-Inter?. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
LAZIO vs INTER in DIRETTA con TELECRONACA | FINALE COPPA ITALIA LIVE
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